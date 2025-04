AEW Aggiornamenti sull’infortunio di Brian Cage

Dave Meltzer corregge le informazioni sul tipo di infortunio della star della AEW

Dave Meltzer ha recentemente corretto le informazioni precedentemente diffuse riguardo l'infortunio di Brian Cage. La star della All Elite Wrestling non ha subito un infortunio al ginocchio come inizialmente riportato, ma ha in realtà riportato uno strappo al quadricipite.

Durante una recente puntata di "Wrestling Observer Radio", Meltzer ha chiarito la situazione:

"Brian Cage ha subito uno strappo al quadricipite, non si tratta di un'operazione al ginocchio. È una brutta notizia, resterà fuori per un po'. Con uno strappo al quadricipite non tornerà così velocemente."

Cambio di piani per il titolo di coppia della AEW

L'infortunio di Cage ha costretto la AEW a modificare i piani originali in vista del pay-per-view Dynasty del 6 aprile.

