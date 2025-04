Aeroporti di Puglia inchiesta sul concorso saranno sentiti Vasile e il rettore

La task force della Procura di Bari, che si occupa di reati che riguardano la pubblica amministrazione, coordinata dal procuratore aggiunto, Ciro Angelillis, è al lavoro da due giorni sul.

Carmela Fiorella, moglie del consigliere regionale del Partito Democratico Filippo Caracciolo, è attualmente indagata dalla Procura di Bari per falso in relazione ai titoli presentati durante una selezione per diventare manager delle risorse umane presso Aeroporti di Puglia. Secondo quanto ricostruito, avrebbe dichiarato il possesso di una laurea in Economia e Marketing, necessaria per partecipare alla selezione, invece di quella realmente conseguita in Scienze dell'Amministrazione presso ...

Autocertificazione di un titolo di studio diverso da quello effettivamente conseguito. Questa da giorni era l'ipotesi sull'esito della selezione per un ruolo dirigenziale in Aeroporti di Puglia. Chi aveva ottenuto quel ruolo si è dapprima dimessa, poi la procura di Bari ha aperto un'inchiesta (senza indagati) per fare luce su quella documentazione, poi la ormai è dirigente Adp ha diffuso, nelle scorse ore, una dichiarazione.

Carmela Fiorella, 38 anni, già dirigente Adecco e consigliera di amministrazione di Acquedotto Pugliese, ha taroccato una laurea per farsi assumere da Aeroporti di Puglia come responsabile delle risorse umane. Fiorella è la moglie di Filippo Caracciolo, ex assessore ed ex capogruppo Dem in consiglio regionale. Ora nei guai con la segreteria nazionale per un'imputazione per corruzione e turbativa d'asta.

Carmela Fiorella indagata, l'inchiesta sulla laurea «truccata» per il concorso ad Aeroporti di Puglia della moglie del consigliere Pd - La donna avrebbe dichiarato un titolo in Economia e Marketing, necessaria per partecipare alla selezione, invece di quello realmente conseguito in Scienze dell'Amministrazione

Concorso Aeroporti, dopo l'inchiesta della «Gazzetta» Fiorella indagata per falso - Si era dimessa dall'incarico e venerdì scorso, in una nota, aveva chiesto scusa assumendosi «pubblicamente tutte le responsabilità di quanto è accaduto»

INDAGINE Laurea falsa per il concorso in Aeroporti di Puglia: Fiorella indagata - BARI – Una laurea magistrale dichiarata, ma mai conseguita. È questa l'accusa che ha messo nei guai Carmela Fiorella, 38 anni, moglie ...