Adriana Volpe ex marito Roberto Parli condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce

Tgcom24.mediaset.it - Adriana Volpe, l'ex marito Roberto Parli condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce Leggi su Tgcom24.mediaset.it Il tribunale di Roma ha riconosciuto l’imprenditore colpevole di violenza psicologica su moglie e figlia. Gli abusi anche quando la conduttrice era nella casa del Grande Fratello

