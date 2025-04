Adriana Volpe ex marito Roberto Parli condannato episodi di violenza e reazioni

marito di Adriana Volpe condannato: la decisione del tribunale

Dopo oltre tre anni di processo, la quinta sezione penale del Tribunale di Roma ha emesso una sentenza che segna una svolta nella tormentata vicenda tra Adriana Volpe e il suo ex marito Roberto Parli. L'imprenditore, 50 anni, originario del Canton Ticino e residente a Montecarlo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in ambito familiare.

Il tribunale ha ritenuto provato un quadro di violenza psicologica reiterata nei confronti della ex moglie e della figlia, oggi adolescente, in un periodo compreso tra il 2020 e il 2021. In base alla sentenza, Parli avrebbe agito frequentemente sotto l'influsso di alcol e psicofarmaci, creando un clima opprimente fatto di minacce e umiliazioni. Adesso rischia di perdere la patria potestà.

