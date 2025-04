Adriana Volpe condannato l’ex marito Roberto Parli per maltrattamenti e minacce

Roberto Parli, l’ex marito di Adriana Volpe, con l’accusa di maltrattamenti familiari ai danni della conduttrice televisiva e della figlia Gisele oggi tredicenne.Perché il marito di Adriana Volpe è stato condannatol’ex marito di Adriana Volpe, il 50enne Roberto Parli, è stato condannato per maltrattamenti nei confronti della nota conduttrice tv e della figlia. Una sentenza attesa da anni dal popolare volto televisivo, che all’uscita dall’aula della X sezione collegiale del tribunale di Roma è apparsa sollevata.“Mi auguro che questa sentenza serva per capire gli errori che ha fatto. L’unico obiettivo che avevo era di dargli un segnale che spero colga”, ha detto la presentatrice, vista di recente a Ne vedremo delle belle di Carlo Conti, al quotidiano Il Messaggero. Dilei.it - Adriana Volpe, condannato l’ex marito Roberto Parli per maltrattamenti e minacce Leggi su Dilei.it Dopo un processo durato oltre tre anni, la quinta sezione penale del tribunale di Roma ha inflitto due anni e due mesi di reclusione adi, con l’accusa difamiliari ai danni della conduttrice televisiva e della figlia Gisele oggi tredicenne.Perché ildiè statodi, il 50enne, è statopernei confronti della nota conduttrice tv e della figlia. Una sentenza attesa da anni dal popolare volto televisivo, che all’uscita dall’aula della X sezione collegiale del tribunale di Roma è apparsa sollevata.“Mi auguro che questa sentenza serva per capire gli errori che ha fatto. L’unico obiettivo che avevo era di dargli un segnale che spero colga”, ha detto la presentatrice, vista di recente a Ne vedremo delle belle di Carlo Conti, al quotidiano Il Messaggero.

Su altri siti se ne discute

Roma, condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce - Condannato a due anni e due mesi di reclusione l'imprenditore svizzero Roberto Parli, ex marito della conduttrice televisiva Adriana Volpe. L’accusa è quella di minacce e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dalla pm Claudia Alberti, se pur l'uomo non abbia mai vessato fisicamente la moglie, il loro rapporto è stato caratterizzato da continue violenze piscologiche e morali e minacce di morte. 🔗tg24.sky.it

Adriana Volpe, ex marito Roberto Parli condannato: episodi di violenza e reazioni - Ex marito di Adriana Volpe condannato: la decisione del tribunale Dopo oltre tre anni di processo, la quinta sezione penale del Tribunale di Roma ha emesso una sentenza che segna una svolta nella tormentata vicenda tra Adriana Volpe e il suo ex marito Roberto Parli. L'imprenditore, 50 anni, originario del Canton Ticino e residente a Montecarlo, è stato condannato a due anni e due mesi di reclusione per maltrattamenti in ambito familiare. 🔗tvpertutti.it

Adriana Volpe, condannato il suo ex marito Roberto Parli: la sentenza - Il tribunale di Roma ha condannato Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti familiari e minacce nei confronti della conduttrice televisiva e della loro figlia. La sentenza arriva dopo un processo durato oltre tre anni, che ha portato alla luce episodi di violenza psicologica e comportamenti intimidatori da parte dell’imprenditore svizzero. Una relazione degenerata in violenza psicologica per Adriana Volpe Secondo quanto emerso durante il processo, Parli avrebbe sottoposto Volpe e la figlia a reiterati atti di violenza morale e psicologica, ... 🔗anticipazionitv.it

Adriana Volpe, l'ex marito Roberto Parli condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce; Adriana Volpe l’ex marito condannato per maltrattamenti; Roma condannato l’ex marito di Adriana Volpe per maltrattamenti e minacce; L’ex marito di Adriana Volpe Roberto Parli condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce La conduttrice commenta L’ho fatto per mia figlia. 🔗Ne parlano su altre fonti

Adriana Volpe, l’ex marito Roberto Parli condannato per maltrattamenti e minacce/ La sentenza - Adriana Volpe: arrivata la sentenza per l'ex marito Roberto Parli, condannato per maltrattamenti e minacce all'esito di 3 anni di processo ... 🔗ilsussidiario.net

VOLPE Adriana Volpe, l’ex marito Roberto Parli condannato a 2 anni e 2 mesi per maltrattamenti e minacce - Al termine di un processo durato oltre tre anni, la quinta sezione penale del tribunale di Roma ha inflitto 2 anni e 2 mesi di reclusione a Roberto Parli, 50 anni, ex marito di Adriana Volpe, con l’ac ... 🔗statoquotidiano.it

Adriana Volpe: l’ex marito condannato per maltrattamenti - Roberto Parli condannato a due anni e due mesi per maltrattamenti psicologici. La conduttrice: «Ho provato ad aiutarlo, è stato tutto inutile» ... 🔗vanityfair.it