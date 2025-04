Adriana Volpe condannato il suo ex marito Roberto Parli la sentenza

condannato Roberto Parli, ex marito di Adriana Volpe, a 2 anni e 2 mesi di reclusione per maltrattamenti familiari e minacce nei confronti della conduttrice televisiva e della loro figlia. La sentenza arriva dopo un processo durato oltre tre anni, che ha portato alla luce episodi di violenza psicologica e comportamenti intimidatori da parte dell'imprenditore svizzero.Una relazione degenerata in violenza psicologica per Adriana VolpeSecondo quanto emerso durante il processo, Parli avrebbe sottoposto Volpe e la figlia a reiterati atti di violenza morale e psicologica, caratterizzati da insulti, umiliazioni e minacce di morte. Gli episodi più gravi si sarebbero verificati tra il 2020 e il 2021, periodo in cui l'imprenditore era spesso in uno stato di alterazione dovuto all'assunzione di alcol e psicofarmaci.

