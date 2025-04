ADL sapeva che Conte lo avrebbe fatto il piano ha funzionato

sapeva che Conte avrebbe rialzato il Napoli: il piano ha funzionato L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle idee . L'articolo ADL sapeva che Conte lo avrebbe fatto: il piano ha funzionato proviene da ForzAzzurri.net. Forzazzurri.net - ADL sapeva che Conte lo avrebbe fatto: il piano ha funzionato Leggi su Forzazzurri.net Corriere dello Sport – ADLcherialzato il Napoli: ilhaL’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sulle idee . L'articolo ADLchelo: ilhaproviene da ForzAzzurri.net.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Zhegrova è il primo obiettivo di ADL: è un regalo per Conte - Corriere dello Sport – Zhegrova è il primo obiettivo di ADL: è un regalo per Conte L’edizione odierna del quotidiano, ha posto l’attenzione sul mercato … L'articolo Zhegrova è il primo obiettivo di ADL: è un regalo per Conte proviene da ForzAzzurri.net. 🔗forzazzurri.net

Addio a Ornella Forni Mariani, morta a 78 anni la scrittrice: "Conte criminale, Speranza sapeva i danni del vaccino Covid" - VIDEO - Ornella è stata anche opinionista e controfondista anche di prima pagina, curatore di Terza Pagina per testate nazionali; autore di saggi e ricerche sulla Questione Meridionale È morta a 69 anni la scrittrice Ornella Forni Mariani. La 78enne è morta dopo una "brutta malattia", anche se non è 🔗ilgiornaleditalia.it

Conte alla Juventus, ci siamo: ADL già in contatto col suo erede - Si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vogliono Antonio Conte alla Juventus ed ora arriva una svolta significativa: pare infatti che ci siamo. Con De Laurentiis che sarebbe già in contatto con il suo erede in panchina. Nell’ultimo periodo di tempo si stanno facendo sempre più insistenti le voci che vorrebbero un ritorno alla Juventus di Antonio Conte. I bianconeri, come è noto, stanno facendo i conti con il fallimento del progetto di Thiago Motta, che non a caso è stato esonerato. 🔗calciomercato.it

L'OPINIONE - Salvione: Conte ha voglia di restare, ma anche di un grande Napoli, serve un confronto con ADL per una programmazione seria; De Laurentiis, la risposta a Conte: Certe riflessioni creano disagio, meglio farle a fine stagione; Conte: Dissi che il Napoli non è di passaggio, ma avete visto Kvara? Qui certe cose non si possono fare; Montervino: Se Conte riesce a far fare questa cosa a De Laurentiis sarà il primo a farcela in vent'anni. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

ADL sapeva che Conte lo avrebbe fatto: il piano ha funzionato - ForzAzzurri.net - Corriere dello Sport - ADL sapeva che Conte avrebbe rialzato il Napoli: il piano ha funzionato L'edizione odierna del quotidiano, ha posto l'attenzione ... 🔗forzazzurri.net

Milan e Juventus su Conte: la posizione di ADL. A fine maggio summit decisivo - Antonio Conte e Aurelio De Laurentiis si incontreranno a fine stagione per valutare se continuare insieme oppure terminare il loro rapporto lavorativo. 🔗msn.com

ADL pronto ad accontentare Conte: fissato un budget monstre per il mercato - Investimenti futuri e ambizioni europee: il piano del Napoli per accontentare Antonio Conte. Come spiega l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico ha ribadito l’urgenza ... 🔗tuttonapoli.net