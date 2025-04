ADL apre alla cessione di Osimhen in Italia e alla Juventus richiesta una cifra superiore alla clausola da 75 milioni

Osimhen potrebbe presto lasciare la SSC Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis e la società partenopea sono intenzionati a cedere l’attaccante nigeriano prima dell’inizio del mercato estivo di luglio ed una cifra pari al valore della clausola rescissoria da 75 milioni di euro. Tuttavia, la dirigenza partenopea avrebbe aperto anche ad una possibile cessione .L'articolo ADL apre alla cessione di Osimhen in Italia (e alla Juventus): richiesta una cifra superiore alla clausola da 75 milioni Leggi su Dailynews24.it Victorpotrebbe presto lasciare la SSC Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis e la società partenopea sono intenzionati a cedere l’attaccante nigeriano prima dell’inizio del mercato estivo di luglio ed unapari al valore dellarescissoria da 75di euro. Tuttavia, la dirigenza partenopea avrebbe aperto anche ad una possibile.L'articolo ADLdiin(e):unada 75

