Addio Juve non solo Cambiaso vogliono anche lui in Premier

Juventus rischia di perdere un giovane, squillano per lui sirene dall’Inghilterra: i dettagli.Si prospetta un’estate caldissima in casa Juventus. La stagione dei bianconeri è stata finora a dir poco travagliata. Il quinto posto in classifica mette gli uomini di Igor Tudor con le spalle al muro quando mancano ormai solo cinque partite al termine del campionato.Addio Juve: non solo Cambiaso, vogliono anche lui in Premier (LaPresse) tvplay.itMancare l’obiettivo Champions League potrebbe risultare devastante per la dirigenza bianconera, che si ritroverebbe in estate a dover affrontare un mercato con un budget notevolmente ridotto. Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia nelle prossime cinque partite. Cinque finali per mettere una pezza ad una stagione che finora ha regalato più colpi al cuore che gioie a tutto l’ambiente bianconero, tra brutte sconfitte ed il cambio di allenatore a stagione in corso. Tvplay.it - Addio Juve: non solo Cambiaso, vogliono anche lui in Premier Leggi su Tvplay.it Lantus rischia di perdere un giovane, squillano per lui sirene dall’Inghilterra: i dettagli.Si prospetta un’estate caldissima in casantus. La stagione dei bianconeri è stata finora a dir poco travagliata. Il quinto posto in classifica mette gli uomini di Igor Tudor con le spalle al muro quando mancano ormaicinque partite al termine del campionato.: nonlui in(LaPresse) tvplay.itMancare l’obiettivo Champions League potrebbe risultare devastante per la dirigenza bianconera, che si ritroverebbe in estate a dover affrontare un mercato con un budget notevolmente ridotto. Monza, Bologna, Lazio, Udinese e Venezia nelle prossime cinque partite. Cinque finali per mettere una pezza ad una stagione che finora ha regalato più colpi al cuore che gioie a tutto l’ambiente bianconero, tra brutte sconfitte ed il cambio di allenatore a stagione in corso.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Calciomercato Juve, prezzo già fissato: 40 milioni per l’addio in estate di quel bianconero. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, prezzo fissato: 40 milioni per l’addio. L’indiscrezioni e tutti gli aggiornamenti in casa bianconera L’avventura in bianconero di Douglas Luiz potrebbe essere già al capolinea. Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, infatti, il calciomercato Juve sarebbe disposto a privarsi subito dell’ex Aston Villa. Per la sua cessione a giugno serviranno circa 40 milioni di euro, al termine di una stagione ben al di sotto le aspettative dopo il suo arrivo a Torino nel maxi affare con l’Aston Villa. 🔗juventusnews24.com

Prestito con diritto di riscatto, la Juve ha definito il suo addio - La dirigenza della Juve valuta il suo addio a fine stagione. Già scelta la formula del trasferimento se non dovessero esserci le condizioni per una cessione a titolo definitivo L’illusione della lotta Scudetto è durata una settimana, spazzata via dallo storico 0-4 con cui l’Atalanta ha sconfitto una Juventus non pervenuta nel match che poteva contribuire ulteriormente a un finale di stagione diverso per i bianconeri. 🔗tvplay.it

Juve, addio alla Champions: piegati da quel PSV che ad inizio stagione era stato battuto - Game over anche per la Juve, seppure con onorevole sofferenza supplementare a Eindhoven. Eliminazione giusta, perchè nelle due sfide il Psv... 🔗calciomercato.com

Cambiaso diventa l’ultimo “acquisto” Juve: in estate però sarà addio; Giuntoli annuncia l’arrivo di Kolo Muani e frena sull’addio Cambiaso: “Non c’è trattativa”; Juve: il Manchester City punta su Cambiaso, ma c’è poco tempo. Giuntoli deve trovare un sostituto; Juventus, Danso in arrivo ma la strategia di Giuntoli non convince. Fagioli verso l’addio, Cambiaso in bilico. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Juve, Cambiaso addio: già scelto il suo sostituto - Juve, in estate sarà addio di Cambiaso: il terzino stavolta può finire al Manchester City, Giuntoli ha già scelto il suo sostituto La Juventus ha perso nuovamente il quarto posto. Se dovesse finire og ... 🔗informazione.it

Juve, pronta la cessione di Cambiaso a fine stagione: quanto può incassare e chi lo sostituirà - La Juventus continua a ragionare sulla cessione di Andrea Cambiaso a fine stagione. Ecco gli ultimi aggiornamenti. 🔗tag24.it

Juventus, senza Champions sarà addio: chi andrà via - La Juventus rischia di restare fuori dalla Champions: ecco come i 115 milioni di aumento di capitale potrebbero non bastare. 🔗msn.com