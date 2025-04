Addio Francesco Roma si prepara ai funerali del Papa con misure di sicurezza straordinarie

Roma si appresta a vivere un momento di grande intensità emotiva e spirituale con i funerali di Papa Francesco, previsti per il 26 aprile sul sagrato della Basilica di San Pietro. L'evento vedrà la partecipazione di oltre 200mila fedeli e 170 delegazioni straniere, tra cui capi di Stato e rappresentanti istituzionali provenienti da tutto il mondo.I funerali di Papa Francesco il 26 aprile Cityrumors.it foto AnsaLa cerimonia sarà presieduta dal cardinale decano Giovanni Battista Re, e il feretro del Pontefice verrà successivamente traslato nella Basilica di Santa Maria Maggiore per la tumulazione. Per garantire il regolare svolgimento delle esequie e la sicurezza dei partecipanti, le autorità italiane hanno predisposto un imponente piano di sicurezza, rafforzando le misure già previste per il Giubileo.

