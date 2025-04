Addio al Pontefice 160 delegazioni internazionali per l’ultimo saluto

Leggi su Ildenaro.it

Sono 160 leufficiali confermate fino a questo momento che parteciperanno domani ai funerali di papa Francesco in Piazza San Pietro. Al posto d’onore ci sarà la delegazione del Paese natale, l’Argentina, guidata dal presidente della Repubblica Javier Milei. Quindi quella italiana, con in testa il presidente della Repubblica Sergio Mattarella insieme alla figlia Laura e la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. L’ordine della postazioni sul sagrato dalla Basilica vaticana, a destra dell’altare guardando la facciata, prevede poi i sovrani regnanti nell’ordine alfabetico del Paese (ma in francese), tra cui quelli del Belgio Re Filippo, di Danimarca Regina Mary, di Spagna Re Felipe VI con la Regina Letizia, di Giordania Re Abdullah II accompagnato da Rania, di Monaco Principe Alberto con la consorte Charlene, di Svezia Re Carlo Gustavo con la Regina Silvia.