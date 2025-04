Addio al Papa folla in Duomo Il vescovo Quel segno profondo Negozi spenti durante i funerali

folla. L’esempio del Papa "degli ultimi, degli scartati", di un pontefice che "stra in mezzo alla gente". Il vescovo Andrea scandisce le parole che ricuciono l’essenza del pontificato di Bergoglio in una Cattedrale strapiena per la Messa in suffragio. Ci sono le autorità, sindaco Ghinelli in testa con accanto il prefetto Di Nuzzo, esponenti politici, una rappresentanza della Regione. E le assciazioni di volontariato al fianco di centinaia di aretini che hanno voluto esserci. Alla vigilia dei funerali di Papa Francesco il vescovo hachiamato a raccolta la comunità. E oggi partirà insieme a una ventina di sacerdoti e oltre quattrocento ragazzi da tutta la diocesi per il Giubileo degli adolescenti e domani sarà ai funerali in piazza San Pietro. Lanazione.it - Addio al Papa, folla in Duomo. Il vescovo: "Quel segno profondo". Negozi spenti durante i funerali Leggi su Lanazione.it In carcere, tra i detenuti, poco prima di morire. E poi la benedizione di Pasqua dal balcone in San Pietro e ultimo giro in piazza, tra la. L’esempio del"degli ultimi, degli scartati", di un pontefice che "stra in mezzo alla gente". IlAndrea scandisce le parole che ricuciono l’essenza del pontificato di Bergoglio in una Cattedrale strapiena per la Messa in suffragio. Ci sono le autorità, sindaco Ghinelli in testa con accanto il prefetto Di Nuzzo, esponenti politici, una rappresentanza della Regione. E le assciazioni di volontariato al fianco di centinaia di aretini che hanno voluto esserci. Alla vigilia deidiFrancesco ilhachiamato a raccolta la comunità. E oggi partirà insieme a una ventina di sacerdoti e oltre quattrocento ragazzi da tutta la diocesi per il Giubileo degli adolescenti e domani sarà aiin piazza San Pietro.

Su altri siti se ne discute

Dalla Cappella di Casa Santa Marta verso Piazza San Pietro e quindi nella basilica, dove dalle 11 prenderà il via l'omaggio dei fedeli 🔗ilsecoloxix.it

La bara trasferita dalla Cappella di Casa Santa Marta alla basilica di San Pietro, dove prende il via l'omaggio dei fedeli 🔗ilsecoloxix.it

La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a ... 🔗calciomercato.it

Addio al Papa, folla in Duomo. Il vescovo: Quel segno profondo. Negozi spenti durante i funerali; Preghiera per il Papa a Pordenone, folla in duomo; Morte di Papa Francesco, la Messa di Delpini in Duomo a Milano. Fontana: “Testimone instancabile di pace”; Morto papa Francesco: la storica visita a Milano, quando dedicò la giornata a poveri ed emarginati. 🔗Ne parlano su altre fonti

Addio al Papa, folla in Duomo. Il vescovo: "Quel segno profondo". Negozi spenti durante i funerali - La città in ginocchio per la notte di preghiera: dalle associazioni ai religiosi a tante famiglie. Domattina vetrine senza luci in concomitanza con il rito funebre. Pullman in partenza dalle parrocchi ... 🔗lanazione.it

Morte di Papa Francesco, la Messa di Delpini in Duomo a Milano. Fontana: “Testimone instancabile di pace” - Il governatore della Regione è stato tra i primi a commentare la scomparsa del Santo Padre, avvenuta questa mattina. Il sindaco Sala: “Eredità preziosa”. Bandiere a mezz’asta negli ufficio comunali ... 🔗ilgiorno.it