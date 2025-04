Addio a Papa Francesco stop agli ingressi a San Pietro In 250 mila per salutarlo Ora il rito della chiusura domani i funerali LE TAPPE DEL CORTEO

Dopo la chiusura dell'accesso in Piazza San Pietro poco prima delle 17.00, si è ora esaurito l'afflusso dei fedeli in fila verso la Basilica di San Pietro, per rendere l'ultimo saluto alla salma di Papa Francesco. Tra poco, con la Basilica chiusa, si svolgeranno le operazioni di chiusura del feretro. Durante il rito della chiusura della bara un velo di seta bianca viene posto a coprire il volto.

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio Papa Francesco: lascia segnali di umanità, pensieri eterni, esempi di solidarietà - Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa e […] 🔗lifeandnews.it

Addio a Papa Francesco, il vescovo Melillo: “Portiamo avanti il suo sogno di una Chiesa in uscita” - L’Irpinia si stringe nel silenzio sacro della preghiera. Come a Roma, così anche qui, nella basilica cattedrale di Ariano Irpino, gremita di fedeli, si è celebrata la messa di suffragio per papa Francesco. Una folla composta, venuta soprattutto dalla gente comune, ha riempito ogni angolo del... 🔗avellinotoday.it

Chiuse le porte della Basilica, 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco - Video - Macron, Orban, Lula i primi leader in San Pietro per l'omaggio a Papa Francesco; Papa Francesco, le ultime notizie in diretta | San Pietro, stop agli ingressi: «250mila per salutarlo». Meloni riceve Orban a Palazzo Chigi; Addio Papa Francesco, stop gare 21 aprile; Papa Francesco, a San Pietro 170mila fedeli per l'omaggio. Zelensky: «Potrei non partecipare ai funerali». Sto. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Papa Francesco, quanto costano i funerali? L'addio "low cost" da un milione e mezzo (come voleva Bergoglio). Tutti i precedenti - Quelli di Papa Francesco saranno funerali in economia. Un po’ perché li ha voluti lui così, un po’ perché la congiuntura degli eventi giubilari stanno permettendo un forte contenimento dei costi. Si v ... 🔗informazione.it

L'ultima notte silenziosa di Francesco a San Pietro, poi l'abbraccio di Roma e del mondo al Papa degli ultimi (e di tutti) - Ultima notte di Jorge Mario Bergoglio a San Pietro, poi i funerali immersi nel dolore dei fedeli, che – in un abbraccio infinito e in una manciata ... 🔗leggo.it

