Addio a Papa Francesco La TV italiana si mobilita per la diretta dei funerali

italiana si mobilita per seguire in diretta televisiva i funerali di Papa Francesco domani mattina, con appuntamenti speciali Rai, Mediaset, Sky, La7 e radiofonici. Alla radio poi un minuto di silenzio e di riflessione sarà dedicato al pontefice alle 9.58. Grande dispiegamento delle testate Rai, su La7 uno speciale condotto da Enrico Mentana, anche Sky Tg24 segue in diretta dalle 6 con un appuntamento intitolato 'Addio Francesco'. RAI – Tutta la cerimonia funebre sarà seguita dal Tg1 a partire dalle 8.25 su Rai 1 con lo Speciale condotto da Laura Chimenti, con Olivero Bergamini e Ignazio Ingrao in studio e collegamenti con gli inviati nelle diverse zone di Roma. Il Tg2 racconterà i funerali di Papa Francesco a partire dalle 9.45 nello Speciale condotto da Adele Ammendola: in studio ricordi, analisi, approfondimenti con esperti, testimonianze e giornalisti.

LIVE Addio Papa Francesco, il calcio si ferma: rinviate tutte le partite. I messaggi dei club - La Lega Serie A ha ufficializzato il rinvio delle partite in programma dopo la morte di Papa Francesco: tutti i messaggi di cordoglio La morte di Papa Francesco sconvolge il mondo. Tutto, senza esclusione di nessun ambito. Compreso il calcio, ovviamente, che nel giorno di Pasquetta si ferma e rinvia tutte le partite in programma in queste ore, tra qui ben quattro partite di Serie A. Come già accaduto in passato alla scomparsa di Papa Giovanni Paolo II, anche stavolta il calcio si ferma e a confermarlo è stata la stessa Lega Serie A con un comunicato ufficiale. 🔗calciomercato.it

Addio Papa Francesco: lascia segnali di umanità, pensieri eterni, esempi di solidarietà - Papa Francesco è morto. E il giorno in cui accade – un giorno santo, carico di mistero e significato – non sembra una coincidenza. Se ne va in punta di piedi, con la discrezione dei grandi, lasciando dietro di sé una scia profonda di gesti, parole e umanità che resteranno nella storia della Chiesa e […] 🔗lifeandnews.it

Addio a Papa Francesco, il vescovo Melillo: “Portiamo avanti il suo sogno di una Chiesa in uscita” - L’Irpinia si stringe nel silenzio sacro della preghiera. Come a Roma, così anche qui, nella basilica cattedrale di Ariano Irpino, gremita di fedeli, si è celebrata la messa di suffragio per papa Francesco. Una folla composta, venuta soprattutto dalla gente comune, ha riempito ogni angolo del... 🔗avellinotoday.it

