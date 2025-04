Accordo Sace Alexbank 200 milioni per potenziare export italiano in Egitto

milioni di euro" finalizzate a "spingere l'export" italiano "in Egitto, paese prioritario per il Piano Mattei" l'Accordo quadro tra Sace e Alexbank firmato ieri al Cairo alla presenza del ministro degli Esteri Antonio Tajani. E' quanto sottolinea un comunicato congiunto del gruppo assicurativo-finanziario italiano controllato dal ministero dell'Economia e della partecipata egiziana di Intesa Sanpaolo segnalato oggi al Cairo."La nuova soluzione si inserisce nell'ambito del Programma Push Strategy con cui Sace nel 2024 ha realizzando 3.200 incontri di matchmaking per inserire le aziende italiane nelle catene di fornitura globali", sottolinea la nota diffusa ieri.Oltre a "incrementare l'export italiano", il "Framework Agreement" punta anche "a rafforzare il posizionamento delle imprese italiane in Africa", viene confermato.

