Accordo commerciale Europa Giorgetti discute di tassazione digitale e difesa

discutere di quelli che sono i temi di oggi che non sono semplicemente i dazi ma anche quelli della tassazione del digitale e le spese della difesa". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti rispondendo a chi gli chiedeva dell'incontro con il segretario al Tesoro Scott Bessent in vista di un possibile Accordo commerciale con l'Europa. Quotidiano.net - Accordo commerciale Europa: Giorgetti discute di tassazione digitale e difesa Leggi su Quotidiano.net "Diciamo che ci sono i presupposti per affrontare temi complicati in tempi complicati però lo spirito è quello giusto. C'è un'apertura da parte loro come c'è un'apertura da parte nostra nelre di quelli che sono i temi di oggi che non sono semplicemente i dazi ma anche quelli delladele le spese della". Lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlorispondendo a chi gli chiedeva dell'incontro con il segretario al Tesoro Scott Bessent in vista di un possibilecon l'

