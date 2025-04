Accoltellamento in pieno centro una persona ferita Polizia sul posto

pieno centro nel tardo pomeriggio di oggi a Brindisi, all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e Corso Umberto I. Sul posto 118 e diverse pattuglie della. Brindisireport.it - Accoltellamento in pieno centro: una persona ferita. Polizia sul posto Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Tracce di sangue sul marciapiede, una scia lunga qualche metro. Un uomo per terra a ridosso di una saracinesca. Accoltellanento innel tardo pomeriggio di oggi a Brindisi, all'incrocio tra via Cristoforo Colombo e Corso Umberto I. Sul118 e diverse pattuglie della.

Altre fonti ne stanno dando notizia

