Abbattimento dei colombacci ricorso al Tar contro la Regione Degli animalisti No dei cacciatori

ricorso al Tar di Bologna contro la delibera della Giunta regionale del novembre scorso che autorizza, dal primo aprile, l’Abbattimento dei colombacci pur in questo periodo di assoluto divieto di caccia perché tempo di nidificazione (la caccia è sostanzialmente aperta solo fra fine settembre e il 31 gennaio). La delibera è stata motivata con la necessità di procedere alla drastica riduzione Degli esemplari perché definiti nocivi per l’agricoltura.A presentare il ricorso non sono, sorprendentemente, le associazioni naturalistiche, ma l’associazione Libera Caccia, assistita dall’avvocato Antonella Anselmo.La prima udienza è fissata per fine aprile e il primo provvedimento richiesto è l’immediata sospensiva dell’operatività della delibera in attesa della decisione di merito. Ilrestodelcarlino.it - Abbattimento dei colombacci, ricorso al Tar contro la Regione. Degli animalisti? No, dei cacciatori Leggi su Ilrestodelcarlino.it Ravenna, 25 aprile 2025 – C’è unal Tar di Bolognala delibera della Giunta regionale del novembre scorso che autorizza, dal primo aprile, l’deipur in questo periodo di assoluto divieto di caccia perché tempo di nidificazione (la caccia è sostanzialmente aperta solo fra fine settembre e il 31 gennaio). La delibera è stata motivata con la necessità di procedere alla drastica riduzioneesemplari perché definiti nocivi per l’agricoltura.A presentare ilnon sono, sorprendentemente, le associazioni naturalistiche, ma l’associazione Libera Caccia, assistita dall’avvocato Antonella Anselmo.La prima udienza è fissata per fine aprile e il primo provvedimento richiesto è l’immediata sospensiva dell’operatività della delibera in attesa della decisione di merito.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Roma, 1 apr. (askanews) – Marine Le Pen intende percorrere “ogni strada possibile” per fare “appello” dopo la sentenza del tribunale di Parigi che l’ha condannata per appropriazione indebita di fondi pubblici e che le sbarrerebbe così la strada per la corsa all’Eliseo. In un’intervista esclusiva su ‘Le Parisien’, Marine Le Pen, ha annunciato che si rivolgerà alla Corte europea dei diritti dell’uomo (Cedu) e al Consiglio costituzionale. 🔗ildenaro.it

La Cassazione ha respinto il ricorso del Ministero dell’Interno contro la decisione della Corte d’Appello di Roma di disapplicare il decreto ministeriale del 31 gennaio 2019 , con il quale era stato eliminato il termine «genitori» sulla carta di identità dei figli per tornare alla dicitura «padre» e «madre» . È quanto scrive il Sole 24 Ore che riferisce della sentenza delle sezioni unite... 🔗feedpress.me

Sono tre le priorità per l'abbassamento della pressione fiscale e una diminuzione delle imposte locali da mettere in atto dopo l'uscita dal predissesto del Comune di Pescara. A dirlo il consigliere comunale del M5s Paolo Sola dopo l'arrivo in commissione finanze delle misure da mettere in campo... 🔗ilpescara.it

Abbattimento dei colombacci, ricorso al Tar contro la Regione. Degli animalisti? No, dei cacciatori; Colombacci ed Emilia Romagna, il 30 aprile si discute il ricorso di ANLC al TAR; Colombaccio Emilia R.: Bruzzone proporrà modifica alla 157; Piano di controllo del Colombaccio? No, grazie. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Abbattimento dei colombacci, ricorso al Tar contro la Regione. Degli animalisti? No, dei cacciatori - Ravenna, 25 aprile 2025 – C’è un ricorso al Tar di Bologna contro la delibera della Giunta regionale del novembre scorso che autorizza, dal primo aprile, l’abbattimento dei colombacci pur in questo ... 🔗ilrestodelcarlino.it

Villa Pamphilij, Tar respinge il ricorso sugli abbattimenti di 43 pini da parte del Campidoglio - Respinto il ricorso dell'Associazione Religiosa Neomondista Tempio «Shinsekai» dichiarato dai giudici «inammissibile per difetto di interesse» ... 🔗roma.corriere.it

Villa Pamphilj, bocciato ricorso degli abbracciatori di alberi: “Non è previsto alcun abbattimento” - È quanto ha stabilito con tono secco il Tar del Lazio, che ha dichiarato inammissibile per carenza di interesse il ricorso dell ... “nessun provvedimento di abbattimento di pini è stato ... 🔗roma.repubblica.it