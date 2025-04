Abbandono dei rifiuti Sei Toscana rafforza la videosorveglianza con la banda ultralarga

Abbandono dei rifiuti e sensibilizzare invece ancora i cittadini sul fronte della raccolta differenziata: due obiettivi nell'unica direzione, quella della tutela dell'ambiente e del decoro. Rientra in questa strategia l'accordo firmato tra Sei Toscana e il Consorzio Terrecablate, che riunisce tutti i comuni della provincia di Siena, per rafforzare la rete di controllo e videosorveglianza a supporto delle attività di ispezione ambientale sul territorio. L'intesa rappresenta un passo avanti importante per migliorare l'efficacia delle azioni contro l'Abbandono dei rifiuti e a tutela del decoro urbano.Grazie all'accordo, presso la sede operativa di Sei Toscana a Isola d'Arbia sarà dunque attivata una connessione in fibra ottica a banda ultralarga, messa a disposizione dal Consorzio Terrecablate, per supportare in tempo reale il monitoraggio tramite impianti di videosorveglianza urbana.

