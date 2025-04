AAA L’ordine per il roster è imparare l’inglese e adeguarsi allo stile WWE

stile” americanoSecondo quanto evidenziato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, i vertici AAA avrebbero ordinato al roster della federazione di imparare in fretta l’inglese e di iniziare a lavorare sul ring con uno stile di lotta più vicino a quello “americano” e quindi WWE. Tutto ciò per rendere il prodotto più appetibile a mercati diversi da quello messicano e, in particolare, quello USA. Ciò trova conferme anche nelle parole usate dal AAA Talent Director Latin Lover che, in una recente intervista, aveva sottolineato che la lingua inglese sarà d’ora in poi fondamentale per i wrestler AAA. Zonawrestling.net - AAA: L’ordine per il roster è imparare l’inglese e adeguarsi allo stile WWE Leggi su Zonawrestling.net Come sappiamo, nel weekend di WrestleMania 41 si è diffusa la clamorosa notizia dell’acquisizione della federazione messicana AAA da parte della WWE. Una mossa attraverso la quale Stamford punta ad espandersi ulteriormente nel mercato messicano. Sul fronte AAA sono possibili, se non certi, dei cambiamenti e in questo senso stanno arrivando conferme.Inglese e “” americanoSecondo quanto evidenziato da Dave Meltzer nel Wrestling Observer Newsletter, i vertici AAA avrebbero ordinato aldella federazione diin frettae di iniziare a lavorare sul ring con unodi lotta più vicino a quello “americano” e quindi WWE. Tutto ciò per rendere il prodotto più appetibile a mercati diversi da quello messicano e, in particolare, quello USA. Ciò trova conferme anche nelle parole usate dal AAA Talent Director Latin Lover che, in una recente intervista, aveva sottolineato che la lingua inglese sarà d’ora in poi fondamentale per i wrestler AAA.

