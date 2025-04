A volte ritornano Marotta piazza un colpo alla Lukaku Preso per 20 milioni

volte ritornano: Marotta piazza un colpo alla Lukaku Preso per 20 milioni">L’Inter potrebbe riabbracciare un ex protagonista della finale di Champions League 2023.Da anni è considerato uno dei dirigenti più abili del calcio italiano, e stagione dopo stagione continua a dare ragione a chi lo definisce il “re del mercato”. Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha costruito una squadra solida e vincente senza mai perdere di vista la sostenibilità economica. Un equilibrio difficile da mantenere, ma che lui trasforma in arte.Basti pensare agli acquisti a parametro zero di calciatori poi diventati titolarissimi, alle operazioni lampo chiuse in silenzio, o ai ritorni studiati a tavolino come quello – clamoroso – di Romelu Lukaku. Cedere il belga al Chelsea per 100 milioni, e riportarlo a Milano un anno dopo in prestito, è stato uno dei colpi più eclatanti della sua carriera. Napolipiu.com - A volte ritornano: Marotta piazza un colpo alla Lukaku | Preso per 20 milioni Leggi su Napolipiu.com unper 20">L’Inter potrebbe riabbracciare un ex protagonista della finale di Champions League 2023.Da anni è considerato uno dei dirigenti più abili del calcio italiano, e stagione dopo stagione continua a dare ragione a chi lo definisce il “re del mercato”. Giuseppe, amministratore delegato dell’Inter, ha costruito una squadra solida e vincente senza mai perdere di vista la sostenibilità economica. Un equilibrio difficile da mantenere, ma che lui trasforma in arte.Basti pensare agli acquisti a parametro zero di calciatori poi diventati titolarissimi, alle operazioni lampo chiuse in silenzio, o ai ritorni studiati a tavolino come quello – clamoroso – di Romelu. Cedere il belga al Chelsea per 100, e riportarlo a Milano un anno dopo in prestito, è stato uno dei colpi più eclatanti della sua carriera.

