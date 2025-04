A tutto live Grandi concerti e spettacoli

concerti e Grandi cantanti colorano di note palchi di teatri e palazzetti dello sport. Si comincia stasera con Umberto Tozzi che sarà in concerto ad Assisi. L’appuntamento con ‘L’ultima notte rosa the final tour’, la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena live, è al Teatro Lyrick alle 21.Il 30 aprile a La Spezia arriva Mauro Repetto, che sarà in scena al Teatro Civico alle ore 21 con ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’. Un one man show a metà tra realtà e finzione, con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso. Spettacolo multimediale, musicale e comico, che ripercorre le tappe della storia degli 883 e conduce il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto del gruppo con aneddoti e curiosità inedite sulla genesi dei loro maggiori successi. Quotidiano.net - A tutto live!. Grandi concerti e spettacoli Leggi su Quotidiano.net Tanticantanti colorano di note palchi di teatri e palazzetti dello sport. Si comincia stasera con Umberto Tozzi che sarà in concerto ad Assisi. L’appuntamento con ‘L’ultima notte rosa the final tour’, la tournée mondiale con cui Umberto Tozzi dà il suo addio alla scena, è al Teatro Lyrick alle 21.Il 30 aprile a La Spezia arriva Mauro Repetto, che sarà in scena al Teatro Civico alle ore 21 con ‘Alla ricerca dell’Uomo Ragno’. Un one man show a metà tra realtà e finzione, con una trama autobiografica e surreale al tempo stesso. Spettacolo multimediale, musicale e comico, che ripercorre le tappe della storia degli 883 e conduce il pubblico in un viaggio a ritroso nel tempo attraverso il racconto del gruppo con aneddoti e curiosità inedite sulla genesi dei loro maggiori successi.

Ne parlano su altre fonti

La trentunesima giornata di Serie A si chiude con Bologna-Napoli al Dall’Ara: le formazioni ufficiali e il live testuale della gara di campionato 15? – Buona occasione per gli azzurri, che si spegne con il tiro di Neres alto sopra la traversa. Ma la sua posizione era irregolare secondo il direttore di gara 12? – Neres lanciato in contropiede, perde il passo in area di rigore e viene fermato da Holm. 🔗spazionapoli.it

di Marco BaridonJuve Psv LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per l’andata del playoff di Champions League 2024/25 (inviato all’Allianz Stadium) – La Juventus, dopo la vittoria di Como, torna sul palcoscenico della Champions League per il match valevole per l’andata del playoff di Champions League. Sulla strada verso gli ottavi di finale c’è il Psv, già affrontato e battuto a settembre. 🔗juventusnews24.com

Piccolo, Triennale e Castello. Oggi all'alba sulle terrazze del Duomo, ultima chiamata al Diocesano 🔗ilgiornale.it

A tutto live!. Grandi concerti e spettacoli; Milano Live: 7 grandi concerti da non perdere a maggio; Marco Mengoni, 24 concerti tra Italia ed Europa: date e biglietti; CAPODANNO 2025: i migliori concerti live nelle piazze italiane. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Live, in diretta i grandi concerti dal vivo: da oggi sul canale 702 di SKY - Live! è la prima tv al mondo dedicata 24h su 24 esclusivamente alla musica dal vivo. Grandi concerti per uno spettacolo dedicato ... dei rapporti con i distributori internazionali e con tutte le ... 🔗digital-news.it

Concerti in Italia. - Gli Stati uniti e l’Inghilterra, in virtù della loro decennale storia di esibizioni live sono la patria ... sono scenario permanente di concerti. Tra queste si segnalano su tutte Milano e Roma, scelte ... 🔗agendaonline.it

A tutto jazz, dieci giorni live. Dal 24 aprile al 4 maggio un treno di concerti per l’International Jazz Day - Appuntamenti in tutta la regione per celebrare la giornata internazionale del jazz, per tutti il 30 aprile. Quest’anno la città ospitante l’evento mondiale è Abu Dhabi, ... 🔗msn.com