A Spoltore restituita alla città area sportiva della scuola Balbino del Nunzio FOTO

alla città di Spoltore con una cerimonia tenuta il 24 aprile alla presenza del sindaco Chiara Trulli, l'area dedicata allo sport della scuola primaria del capoluogo "Balbino Del Nunzio", in via Di Marzio. Tra gli interventi: il ripristino e la riverniciatura della pavimentazione, il. Ilpescara.it - A Spoltore restituita alla città l'area sportiva della scuola "Balbino del Nunzio" [FOTO] Leggi su Ilpescara.it Riconsegnatadicon una cerimonia tenuta il 24 aprilepresenza del sindaco Chiara Trulli, l'dedicata allo sportprimaria del capoluogo "Del", in via Di Marzio. Tra gli interventi: il ripristino e la riverniciaturapavimentazione, il.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Attive le "Segnalazioni" sul sito del Comune di Città Sant'Angelo: il nuovo servizio a disposizione dei cittadini - Attivato il servizio “Segnalazioni” sul sito internet del Comune di Città Sant’Angelo (clicca qui per accedere direttamente al portale). Si tratta di un’iniziativa lanciata dall’amministrazione per semplificare e favorire la comunicazione tra l’ente e il cittadino, che attraverso una sezione... 🔗ilpescara.it

Nella «città degli altri» della Parigi asiatica - Estranei, outsider, migranti in cerca di fortuna. Spesso esotizzati e raccontati con una deformante lente coloniale. Erano visti così gli artisti asiatici che avevano scelto di trasferirsi a Parigi in […] The post Nella «città degli altri» della Parigi asiatica first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Ci sono tre nuovi vigili in città, e sono nonni - I candidati Daniela Minen, Guerrino Lombardo e Pietro Lago hanno superato l'esame finale da volontari nell'ambito del progetto "Nonno vigile", alla presenza dei membri della commissione esaminatrice nelle persone del comandante Eros Del Longo, del commissario Daniela Rotolo e del commissario... 🔗udinetoday.it

A Spoltore restituita alla città l'area sportiva della scuola Balbino del Nunzio [FOTO]; Riapre il parco del Convento di Spoltore e i bambini ne saranno i custodi: spazio anche agli amici a quattro zampe. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online