A San Pietro anche presidente libanese Aoun brasiliano Lula e Orban

presidente libanese Joseph Aoun, il collega brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva, il presidente lituano Gitanas Nauseda e il primo ministro ungherese Viktor Orbàn hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco esposta nella Basilica di San Pietro. I funerali del pontefice, a cui parteciperanno numerosi leader mondiali, si tengono sabato 26 aprile alle 10. Quotidiano.net - A San Pietro anche presidente libanese Aoun, brasiliano Lula e Orban Leggi su Quotidiano.net Roma, 25 apr. (askanews) - IlJoseph, il collegaLuiz Inàcioda Silva, illituano Gitanas Nauseda e il primo ministro ungherese Viktor Orbàn hanno reso omaggio alla salma di Papa Francesco esposta nella Basilica di San. I funerali del pontefice, a cui parteciperanno numerosi leader mondiali, si tengono sabato 26 aprile alle 10.

Su altri siti se ne discute

Il Presidente di CO.PRE.CO. in visita al Conservatorio di San Pietro a Majella: “Napoli è musica, identità e futuro” - Il presidente della Conferenza Nazionale dei Presidenti dei Conservatori (CO.PRE.CO.), Ivano Iai, ha visitato oggi il Conservatorio di San Pietro a Majella, dove ha incontrato la nuova presidente Carla Ciccarelli e il direttore Gaetano Panariello. Un’occasione – si legge in una nota – per sottolineare l’importanza del Conservatorio napoletano nel panorama della formazione artistica in Italia e nel mondo e per ribadire la necessità di un dialogo costante tra le istituzioni musicali. 🔗ildenaro.it

Papa Francesco: incontra il vice presidente Usa Vance in Vaticano. Poi impartisce la benedizione Urbi et Orbi in San Pietro - Grande gioia in piazza San Pietro oggi, domenica di Pasqua, 20 aprile 2025, quando Papa Francesco si è affacciato alla Loggia delle Benedizioni della Basilica per la tradizionale benedizione Urbi et Orbi L'articolo Papa Francesco: incontra il vice presidente Usa Vance in Vaticano. Poi impartisce la benedizione Urbi et Orbi in San Pietro proviene da Firenze Post. 🔗.com

Papa, il presidente della Camera Fontana omaggia salma a San Pietro - Roma, 23 apr. (askanews) - Il presidente della Camera Lorenzo Fontana ha reso omaggio alla salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro. Si è fermato davanti al feretro in un momento di raccoglimento. Una folla immensa di fedeli è in coda per dare l'ultimo saluto al Pontefice. La Basilica resterà aperta fino alle 23 per permettere l'afflusso e il 24 e 25 aprile aprirà alle 7 del mattino. Il 25 aprile alle ore 20. 🔗quotidiano.net

A San Pietro anche presidente libanese Aoun, brasiliano Lula e Orban; Chiuse le porte della Basilica, 250mila fedeli hanno salutato Papa Francesco - Il rito della chiusura della bara del Papa; Libano, raid di Israele su Beirut e nel sud: morti e feriti, presidente Aoun chiede aiuto al mondo; Il vescovo libanese Rouhana: il futuro di Chiese e Paesi non dipenda da calcoli geopolitici. 🔗Cosa riportano altre fonti

A San Pietro anche presidente libanese Aoun, brasiliano Lula e Orban - Roma, 25 apr. (askanews) – Il presidente libanese Joseph Aoun, il collega brasiliano Luiz Inàcio Lula da Silva, il presidente lituano Gitanas Nauseda e il primo ministro ungherese Viktor Orbàn hanno r ... 🔗askanews.it

Papa Francesco, chiusi gli accessi a Piazza San Pietro. Il corteo funebre durerà mezz'ora, la bara sarà visibile, poi la tumulazione privata - Alle 7 di venerdì 25 aprile 2025 è stata riaperta la Basilica di San Pietro per permettere nuovamente l'afflusso di fedeli che vorranno dare l'ultimo saluto a Papa ... 🔗leggo.it

Papa Francesco, Zelensky: «Potrei non esserci ai funerali». Chiusi gli accessi a Piazza San Pietro - Alle 7 di venerdì 25 aprile 2025 è stata riaperta la Basilica di San Pietro per permettere nuovamente l'afflusso di fedeli che vorranno dare l'ultimo saluto a Papa ... 🔗leggo.it