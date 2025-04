A Romano di Lombardia la piazza sfida i divieti e intona Bella ciao È un canto d’amore

Romano di Lombardia, in provincia di Bergamo, canta Bella ciao nonostante il divieto di eseguirne la musica deciso dall’amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. “Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie – commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia – e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare ‘Bella ciao’, che è un canto d’amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale”.L'articolo A Romano di Lombardia la piazza sfida i divieti e intona “Bella ciao”: “È un canto d’amore” proviene da Il Fatto Quotidiano. Ilfattoquotidiano.it - A Romano di Lombardia la piazza sfida i divieti e intona “Bella ciao”: “È un canto d’amore” Leggi su Ilfattoquotidiano.it Al corteo del 25 aprile didi, in provincia di Bergamo, cantanonostante il divieto di eseguirne la musica deciso dall’amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco. “Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie – commenta Walter Torioni, presidente Anpi didi– e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare ‘’, che è un, ma probabilmente non è ancora recepito come tale”.L'articolo Adila”: “È un” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Piazza Lombardia e il Palazzo della Regione protagonisti della Design Week con ‘Oasi Life Experience’ - (Adnkronos) – Dal prossimo lunedì Piazza Città di Lombardia e il Palazzo della Regione diventeranno punto nevralgico del ‘Fuorisalone’ della Design Week. “Una tappa da non perdere – spiega il presidente Attilio Fontana – per tutti coloro che, la prossima settimana, vorranno apprezzare una proposta interessante in un contesto davvero unico. La piazza coperta più […] L'articolo Piazza Lombardia e il Palazzo della Regione protagonisti della Design Week con ‘Oasi Life Experience’ proviene da Webmagazine24. 🔗.com

25 aprile: a Romano di Lombardia si canta Bella ciao nonostante il divieto. VIDEO - Nonostante il divieto di eseguire musica deciso dall'amministrazione comunale per rispettare le indicazioni sul lutto nazionale per la morte di Papa Francesco, il corteo del 25 aprile di Romano di Lombardia ha comunque intonato “Bella ciao”. "Ho faticato a trovare le disposizioni del governo e quelle prefettizie - commenta Walter Torioni, presidente Anpi di Romano di Lombardia - e comunque non ho letto da nessuna parte che si dovesse silenziare 'Bella ciao', che è un canto d'amore, ma probabilmente non è ancora recepito come tale". 🔗tg24.sky.it

Romano (Museo Brigata Ebraica): “Saremo in piazza con gli ucraini. Basta parassiti del 25 aprile” - “Siamo preoccupati ma in piazza ci saremo. Rivendicando il diritto a difenderci dai nuovi fascismi: quello rosso, come lo chiamava Pannella, e quello verde, dei filo Hamas. Tutte derive ver... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗ilfoglio.it

Romano di Lombardia, i manifestanti sfidano il divieto e cantano Bella ciao; Corteo del 25 aprile a Romano di Lombardia canta 'Bella ciao' nonostante il divieto; 25 Aprile 2025, Mattarella: è sempre tempo di Resistenza, sempre attuali suoi valori| Meloni: onoriamo valori negati dal fascismo; Romano di Lombardia, la “sobrietà” cancella Bella ciao dal corteo del 25 Aprile. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Romano di Lombardia, i manifestanti sfidano il divieto e cantano "Bella ciao" - Anpi contro l'amministrazione comunale che aveva sancito lo stop in relazione alle prescrizioni per il lutto nazionale da osservare per papa Francesco ... 🔗msn.com

Romano di Lombardia, la “sobrietà” cancella Bella ciao dal corteo del 25 Aprile - Una disposizione comunale vieta accompagnamenti musicali, l’ira dell’Anpi: “Ma i cittadini la canteranno”. La precisazione del municipio: divieto solo parziale ... 🔗ilgiorno.it

25 aprile, vietato cantare "Bella Ciao" a Romano di Lombardia. Scontro tra Comune e Anpi - L'invito del governo a «svolgere tutte le manifestazioni pubbliche in modo sobrio e consono alla circostanza», relativamente alle celebrazioni del 25 aprile, sta ... 🔗msn.com