A proposito dei dazi di Trump

Abbiamo chiesto agli studenti universitari di ragionare sulla possibilità di provare a trasformare i dazi in un'opportunità per rendere l'Italia e l'Europa maggiormente attrattivi. Qui un po' di spunti, mandate anche voi a [email protected] . I migliori testi degli studenti universitari saranno pubblicati (qui trovate tutti gli articoli degli studenti pubblicati in questi mesi). Se non sei ancora iscritto alla newsletter del direttore Claudio Cerasa puoi farlo qui: è veloce, è gratis. Con il ritorno di Donald Trump sulla scena politica e la concreta possibilità di nuovi dazi, il governo Meloni ha espresso l'intenzione di avviare un negoziato diretto con Washington, consapevole di quanto sia cruciale l'export per il nostro sistema produttivo. Ma se i dazi rappresentano un problema, potrebbero anche nascondere un'opportunità sotto forma di minaccia.

