A processo per il rogo di un auto in due assolti con formula piena

auto. Il rogo poi si propagò a un secondo mezzo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Era la sera del 12 marzo 2022, in via Cavour, centro abitato di San Pietro Vernotico. Nella giornata di ieri (giovedì 24 aprile 2025). Brindisireport.it - A processo per il rogo di un'auto: in due assolti con formula piena Leggi su Brindisireport.it BRINDISI - Erano accusati di aver appiccato un incendio che interessò un'. Ilpoi si propagò a un secondo mezzo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Era la sera del 12 marzo 2022, in via Cavour, centro abitato di San Pietro Vernotico. Nella giornata di ieri (giovedì 24 aprile 2025).

A processo per il rogo di un'auto: in due assolti con formula piena - BRINDISI - Erano accusati di aver appiccato un incendio che interessò un'auto. Il rogo poi si propagò a un secondo mezzo parcheggiato nelle immediate vicinanze. Era la sera del 12 marzo 2022, in via Cavour, centro abitato di San Pietro Vernotico. Nella giornata di ieri (giovedì 24 aprile 2025)... 🔗brindisireport.it

