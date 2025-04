A Posillipo due visite straordinarie al Mausoleo Schilizzi

Posillipo visite straordinarie al Mausoleo Schilizzi promosse dall’Assessoratoal Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Il Mausoleo Schilizzi a Posillipo apre per due visite guidate straordinarie, promosse dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Lunedì 28 aprile (ore 10.30) e martedì 29 aprile (ore 15.00) cittadini e turisti . 2anews.it - A Posillipo due visite straordinarie al Mausoleo Schilizzi Leggi su 2anews.it alpromosse dall’Assessoratoal Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Ilapre per dueguidate, promosse dall’Assessorato al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli. Lunedì 28 aprile (ore 10.30) e martedì 29 aprile (ore 15.00) cittadini e turisti .

