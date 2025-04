A piedi nei luoghi della strage La musica soffia in piazza ma il rock di Rondelli slitta L’omaggio a Modesta Rossi

musica, incontri e dibattiti. Un programma articolato su tre giornate da oggi a domenica ad Arezzo per la Festa della Liberazione. Si parte alle 8 dal Parcheggio Pietri, con le delegazioni Anpi e i mazzi di fiori a cippi, lapidi e monumenti ai caduti. Alle 9 cerimonia a Indicatore al Cimitero del Commonwealth e alle 9.45 al Cimitero Urbano, al monumento che ricorda 792 Caduti. Alle 10.15 a S.Bernardo il rito officiato da Wojciech Tarasiuk, seguirà alle 11 la cerimonia al Sacrario in via dell’Anfiteatro. Quindi alle 11.30 a Poggio del Sole, le celebrazioni al Monumento alla Resistenza con l’Alzabandiera insieme al sindaco Ghinelli, al presidente della Provincia Polcri, al presidente provinciale Anpi Leno Chisci.Alle 10, da Villa Severi parte la camminata sui luoghi della strage di San Polo, accompagnata da letture, poi pranzo sociale. Lanazione.it - A piedi nei luoghi della strage. La musica soffia in piazza ma il rock di Rondelli slitta. L’omaggio a Modesta Rossi Leggi su Lanazione.it Un 25 aprile di riflessione tra cerimonie,, incontri e dibattiti. Un programma articolato su tre giornate da oggi a domenica ad Arezzo per la FestaLiberazione. Si parte alle 8 dal Parcheggio Pietri, con le delegazioni Anpi e i mazzi di fiori a cippi, lapidi e monumenti ai caduti. Alle 9 cerimonia a Indicatore al Cimitero del Commonwealth e alle 9.45 al Cimitero Urbano, al monumento che ricorda 792 Caduti. Alle 10.15 a S.Bernardo il rito officiato da Wojciech Tarasiuk, seguirà alle 11 la cerimonia al Sacrario in via dell’Anfiteatro. Quindi alle 11.30 a Poggio del Sole, le celebrazioni al Monumento alla Resistenza con l’Alzabandiera insieme al sindaco Ghinelli, al presidenteProvincia Polcri, al presidente provinciale Anpi Leno Chisci.Alle 10, da Villa Severi parte la camminata suidi San Polo, accompagnata da letture, poi pranzo sociale.

Su questo argomento da altre fonti

Non solo a Pescara e in provincia, il problema della strage dei gatti è una ferita aperta in tutto il centro sud. Non è possibile parlare di un Paese civile, se non si rispettano i nostri amici animali. Che si tratti di animali selvatici o domestici, non fa differenza. Chi travolge una vita... 🔗ilpescara.it

AGI - I giudici della prima Corte d'Assise di Roma hanno condannato all'ergastolo Claudio Campiti nel processo sulla 'Strage di Fidene'. Campiti è l'uomo che, l'11 dicembre del 2022, aprì il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto uccidendo quattro donne. Il pm di Roma Giovanni Musarò, ora passato alla Direzione Nazionale Antimafia, aveva sollecitato nei suoi confronti, lo scorso 10 dicembre, la pena dell'ergastolo. 🔗agi.it

19.50 Condanna all'ergastolo per Claudio Campiti nel processo sulla strage di Fidene. Lo hanno deciso i giudici della prima Corte d'Assise di Roma. Campiti è l'uomo che, l'11 dicembre del 2022, ha aperto il fuoco durante una riunione del consorzio Valleverde in un gazebo di via Monte Gilberto uccidendo quattro donne. La sentenza è arrivata dopo oltre 7 ore di camera di consiglio. Nella sostanza accolta la richiesta del pm Musarò, ora passato alla Direzione Nazionale Antimafia. 🔗servizitelevideo.rai.it

A piedi nei luoghi della strage. La musica soffia in piazza ma il rock di Rondelli slitta. L’omaggio a Modesta Rossi; Il trauma dell’eccidio rivive a Re’im, tra i sopravvissuti del Nova Festival e i familiari dei morti; Perché adesso gli stadi hanno solo posti a sedere: il racconto della strage dell’Hillsborough; Rave Israele, cosa è successo? La musica e l'allarme rosso: poi le esplosioni, la fuga, i rapimenti e le uccis. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

A piedi nei luoghi della strage. La musica soffia in piazza ma il rock di Rondelli slitta. L’omaggio a Modesta Rossi - Il lutto frena solo in parte le rievocazioni: fa eccezione la notte di Cavriglia. Sulle orme del dramma e della rinascita: un cammino tra teatro e poesia di allora. 🔗lanazione.it

Musica: un singolo ricorda la strage ferroviaria di Viareggio - “Via Ponchielli” è il nome di una strada passata alle cronache per essere stata il luogo di una delle più dolorose stragi della storia ... “Il bello della musica sta proprio nel suonare ... 🔗nove.firenze.it