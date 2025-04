Iodonna.it - A partire dalle 8 del mattino di sabato 26, tanti speciali sulle reti Rai e Mediaset

26 aprile mattina il mondo si fermerà per rendere omaggio a Papa Francesco, il Papa argentino che ha segnato un’epoca con la sua umiltà e il suo impegno per i più deboli. Sanbato,ore 10.00, sono previsti i funerali del Pontefice che si svolgeranno in Piazza San Pietro. Un evento globale, seguito da milioni di cattolici e non solo, che verrà trasmesso in diretta tv su tantegeneraliste. Da Rai a. Ecco una guida (con canali e orari) per chi non potrà essere presente a Roma e li seguirà da casa. Papa Francesco, migliaia di fedeli in Piazza San Pietro: «Era uno di noi, uno del popolo» X Leggi anche › Perché re Carlo III non sarà in Vaticano per i funerali di Papa Francesco I funerali di Papa Francesco: orario e fasi della cerimoniaI funerali del Papa si terranno26 aprile 2025 alle ore 10:00 in Piazza San Pietro e saranno presieduti dal Cardinale Giovanni Battista Re, decano del Collegio Cardinalizio.