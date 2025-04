A Oltremare un viaggio alle origini dell’uomo

viaggio alle origini dell'uomo e dell'universo. Un'avventura da vivere nelle viscere di una collina dove le ere geologiche prendono vita. Stiamo parlando di Oltremare che quest'anno ha deciso di rinnovarsi cambiando pelle attraverso quattro nuove aree pensate per un'esperienza immersiva nel passato. Le sorprese non mancheranno e andranno a unirsi alle attrazioni che hanno reso noto il parco, a partire dalla laguna dei delfini e dai suoi ospiti.In Vivere Riccione si parlerà anche di momenti più recenti, ma dolorosi. Attraverso il racconto di Carmela Solimene si tornerà ai tempi della seconda guerra mondiale, quando la Linea Gotica spaccava il Paese e la stessa Riccione.

