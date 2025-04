A Milano la Liberazione vive ancora 90mila in marcia il 25 aprile tra canti di libertà e tensioni per Gaza

Milano – Il cielo terso che ha salutato Milano la mattina del 25 aprile, è rimasto tale per tutta la giornata: è sotto il sole che ha camminato l'immenso corteo – 90 mila persone secondo gli organizzatori, 60 mila per la Questura – che ha celebrato l'ottantesimo anniversario della Liberazione dell'Italia dal regime nazifascista. Non è mancato qualche momento di tensione, soprattutto tra la Brigata Ebraica e la frangia pro-Palestina, ma niente di paragonabile agli scontri avvenuti in giornata a Bergamo.Nella prima mattinata, in cinque tappe simbolo – da piazza Tricolore al Monumento ai Quindici Martiri di Piazzale Loreto – si sono susseguiti silenzi carichi di storia e frusci di bandiere mentre autorità civili e militari rendevano omaggio ai caduti nazifascisti. "La speranza è che non si svilisca il senso di questa manifestazione", ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala deponendo la corona a Palazzo Marino.

