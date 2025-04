A mia madre Eleonora Giorgi un David alla carriera le sarebbe piaciuto ma è da circolino Ha sofferto quando non la chiamavano più così Andrea Rizzoli

Andrea Rizzoli, il figlio di Eleonora Giorgi morta il 3 marzo scorso e autore del libro "Non ci sono buone notizie – L'anno più bello di mia madre", è intervenuto per l'ultima volta in tv a "La Volta Buona". "Ho finito. – ha dichiarato – Sono felice di aver promosso il mio libro, ma io produco contenuto e non voglio diventare io stesso un contenuto. Per molto tempo non voglio apparire in tv".Rizzoli ha ricordato il rapporto della madre con il cinema italiano, specie negli ultimi anni: "Se lei ha sofferto per non essere più stata chiamata come protagonista? Sì, certo, tutti noi quando non siamo più sulla cresta dell'onda soffriamo".Questo non ha assolutamente spento l'entusiasmo dell'attrice: "Però questo l'ha spinta a fare esperienze diverse, si è aperta alla tv, ha partecipato ai reality show, si è affacciata al mondo dei social.

