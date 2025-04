A Madrid Jasmine Paolini in scioltezza è al terzo turno

Madrid (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jasmine Paolini approda facilmente al terzo turno del "Mutua Madrid Open", WTA 1000 dotato di un montepremi di 7.854.000 euro che si sta disputando sulla terra rossa della Caja Magica di Madrid.La 26enne di Bagni di Lucca, n.6 WTA e sesta favorita del seeding, esentata al primo turno come tutte le prime 32 teste di serie, ha battuto la britannica Katie Boulter, n.40 WTA, in due set con il punteggio di 6-1, 6-2 in 1h01? di gioco.-Foto IPA Agency-(ITALPRESS).

