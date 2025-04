A Lanciano auto sui pedoni dopo le celebrazioni del 25 aprile un morto e tre feriti

Lanciano (CHIETI) (ITALPRESS) – E’ di un morto e due feriti il bilancio di un tragico incidente che si è verificato questa mattina in Piazza Pace a Lanciano. Al termine della manifestazione organizzata per le celebrazioni del 25 aprile, mentre i partecipanti si stavano dirigendo verso Piazza Plebiscito, una macchina a velocità sostenuta è finita sulla folla falciando diversi pedoni.Due di loro sono stati sbalzati in aria restando feriti, mentre un’altro è morto sul colpo. L’auto ha concluso la sua corsa contro un altro mezzo e un muretto. Alla guida dell’auto un uomo di 80 anni che avrebbe detto di non essere riuscito a controllare il mezzo a causa della rottura dei freni. In un primo momento si era ipotizzato un malore accusato dall’uomo.Non sono gravi le condizioni dei 3 feriti rimasti coinvolti nell’incidente di questa mattina a Lanciano. Unlimitednews.it - A Lanciano auto sui pedoni dopo le celebrazioni del 25 aprile, un morto e tre feriti Leggi su Unlimitednews.it (CHIETI) (ITALPRESS) – E’ di une dueil bilancio di un tragico incidente che si è verificato questa mattina in Piazza Pace a. Al termine della manifestazione organizzata per ledel 25, mentre i partecipanti si stavano dirigendo verso Piazza Plebiscito, una macchina a velocità sostenuta è finita sulla folla falciando diversi.Due di loro sono stati sbalzati in aria restando, mentre un’altro èsul colpo. L’ha concluso la sua corsa contro un altro mezzo e un muretto. Alla guida dell’un uomo di 80 anni che avrebbe detto di non essere riuscito a controllare il mezzo a causa della rottura dei freni. In un primo momento si era ipotizzato un malore accusato dall’uomo.Non sono gravi le condizioni dei 3rimasti coinvolti nell’incidente di questa mattina a

