A Kensington Palace una mostra racconta cinque secoli di moda reale

Kensington Palace, va in scena Dress Codes, la mostra che esplora come i codici di abbigliamento della famiglia reale e della corte abbiano influenzato — e continuino a influenzare — la moda e le abitudini di tutti noi.Abiti iconici e tesori mai visti primaLa mostra celebra la Royal Ceremonial Dress Collection, una delle raccolte più vaste e preziose di abiti cerimoniali e di corte, che copre oltre 500 anni di storia e viene conservata dalla fondazione indipendente Historic Royal Palaces. L'esposizione rende così disponibili al pubblico alcuni tra i capi più rappresentativi della monarchia britannica, ma anche tesori meno noti, come abiti indossati da cortigiani, debuttanti, membri dello staff reale e perfino cittadini comuni in occasione di eventi pubblici dedicati alla famiglia reale.

