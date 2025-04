A Expo Osaka Selecting Italy punta sul Giappone come alleato strategico

Giappone. Così è stata presentata oggi, al Padiglione Italia di Expo 2025 Osaka, l'edizione speciale di "Selecting Italy", l'evento annuale che la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome promuove, in collaborazione con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, per valorizzare gli ecosistemi territoriali.Per la prima volta all'estero e in un Paese di rilevanza strategica come il Giappone, con il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Selecting Italy si inserisce nell'ambito delle iniziative che le Regioni italiane organizzano durante i sei mesi di Esposizione per promuovere eccellenze, cultura, saper fare e innovazione.

