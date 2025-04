A che punto siamo coi dazi di Trump La nuova puntata di Direct il podcast del direttore di Fanpage

siamo definitivamente al riparo dai dazi di Trump? E davvero l’Italia è diventata l’interlocutore privilegiato del presidente americano in Europa? Facciamo un po’ di chiarezza. Leggi su Fanpage.it A cosa è servita la visita di Meloni alla Casa Bianca?definitivamente al riparo daidi? E davvero l’Italia è diventata l’interlocutore privilegiato del presidente americano in Europa? Facciamo un po’ di chiarezza.

Cosa riportano altre fonti

Un portavoce del ministero cinese degli Esteri oggi ha dichiarato che il dazio del 245% imposto dagli Stati Uniti su alcuni prodotti provenienti dalla Cina non ha piu’ senso dal punto di vista economico. Il 15 aprile, la Casa Bianca ha pubblicato sul proprio sito una scheda informativa sull’indagine della Sezione 232, in cui si afferma che la Cina rischia di subire un dazio fino al 245% sulle importazioni negli Stati Uniti a seguito delle sue azioni di ritorsione. 🔗romadailynews.it

Milano, 16 apr. (askanews) - Secondo l'Organizzazione Mondiale del Commercio, quest'anno il commercio globale dovrebbe crollare a seguito dell'offensiva tariffaria del presidente statunitense Donald Trump. "Sono molto preoccupata", ha dichiarato ai giornalisti a Ginevra il presidente dell'OMC Ngozi Okonjo-Iweala, aggiungendo che l'organizzazione prevede un crollo dei volumi commerciali tra Stati Uniti e Cina di ben l'81%. 🔗quotidiano.net

Trump, dazi, Cina, Ue: cosa è successo e a che punto siamo - Il presidente Donald Trump ha annunciato una sospensione di 90 giorni per l’entrata in vigore dei dazi sulle importazioni negli Stati Uniti. Restano però in vigore i dazi del 145% sulle merci cinesi e ... 🔗msn.com

Trump elogia Meloni e tiene il punto sui dazi: “Non cambio idea” - Nel bilaterale alla Casa Bianca lodi all’Italia: “Miglior alleato se c’è Giorgia”. Le richieste su difesa, energia e contro la web tax ... 🔗repubblica.it

Stellantis riapre Belvidere: rinascita americana contro i dazi di Trump - Stellantis conferma la riapertura del sito di Belvidere nel 2027, rispettando gli impegni sindacali e affrontando le sfide dei dazi USA. 🔗msn.com