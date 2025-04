A che ora è domani il funerale di Papa Francesco e dove è possibile vederlo in tv

domani si terranno i funerali di Papa Francesco, scomparso lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni.Milioni di fedeli si preparano a seguire la cerimonia che darà l’ultimo saluto a Jorge Mario Bergoglio, il primo Papa sudamericano della storia.domani funerale del Papa: a che ora è?Il funerale di Papa Francesco si svolgerà domani mattina, sabato 26 aprile, con inizio alle ore 10:00, sul sagrato della Basilica di San Pietro, in Vaticano. La celebrazione sarà presieduta dal Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, come previsto per i funerali di un Pontefice emerito. Donnapop.it - A che ora è domani il funerale di Papa Francesco e dove è possibile vederlo in tv? Leggi su Donnapop.it La giornata di sabato 26 aprile 2025 sarà ricordata come una delle più solenni e cariche di emozione nella storia recente della Chiesa cattolica. Dopo giorni di preghiera e omaggi provenienti da tutto il mondo,si terranno i funerali di, scomparso lo scorso 21 aprile all’età di 88 anni.Milioni di fedeli si preparano a seguire la cerimonia che darà l’ultimo saluto a Jorge Mario Bergoglio, il primosudamericano della storia.del: a che ora è?Ildisi svolgeràmattina, sabato 26 aprile, con inizio alle ore 10:00, sul sagrato della Basilica di San Pietro, in Vaticano. La celebrazione sarà presieduta dal Cardinale Giovanni Battista Re, Decano del Collegio Cardinalizio, come previsto per i funerali di un Pontefice emerito.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Monreale, domani il funerale di Antonio Alongi - Monreale – Sarà trasferita oggi a casa la salma di Antonino Alongi, 55 anni, morto all’interno di una villetta di via Regione Siciliana, a Monreale, nei giorni scorsi. Dopo il via da parte del pm che segue l’inchiesta, il corpo del l’operaio sarà restituito alla famiglia per la celebrazione del funerale che si terrà all’interno […] 🔗monrealelive.it

San Costanzo, domani il funerale di Gianmarco Bruscia morto a 18 anni in camera per un malore. Lutto cittadino, camera ardente all'ospedale di Fano - SAN COSTANZO Domani San Costanzo si fermerà per l?ultimo saluto a Gianmarco Bruscia, il diciottenne morto per un malore domenica nella sua cameretta. Saranno in tantissimi a riempire la... 🔗corriereadriatico.it

Ragazzo morto sotto il trattore. Domani il funerale al santuario. Il cordoglio del vescovo - Montopoli, 3 aprile 2025 – Il funerale di Felice Laveglia, il 17enne morto lunedì sotto il trattore che stava guidando nei campi di proprietà dell’azienda agricola di famiglia, è fissato per le 16 di domani, venerdì, nella chiesa santuario della Madonna di San Romano. Felice, ragazzo vivace ed educato, non vedeva l’ora di finire la scuola per poter dedicare la sua vita ai campi e agli animali. Le sue passioni. 🔗lanazione.it

Papa Francesco, omaggio dei fedeli fino alle 19. Domani funerali con 130 delegazioni. LIVE; L’ultimo giorno di visite al corpo di Papa Francesco a San Pietro; Papa Francesco, a San Pietro 150mila fedeli per l'omaggio. L'infermiere Strappetti veglia la salma in chiesa.T; Papa Francesco, 150mila persone per l'omaggio, alle 17 chiude piazza San Pietro e poi la bara sarà chiusa: domani i funerali, news in diretta. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia