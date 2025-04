A Cernobbio la sfilata di Chanel con 1 500 vip selezionatissimi da tutto il mondo

Cernobbio (Como) – Il lago di Como si conferma ancora una volta icona di stile e di glamour a livello mondiale, tanto da essere scelto per ospitare la sfilata Cruise 2025/26 della maison Chanel, uno degli eventi più importanti del mondo dell’alta moda. La sfilata si svolgerà martedì prossimo a Villa d’Este, ma i preparativi sono già iniziati e anche l’imponente protocollo di sicurezza visto che sono stati invitati 1.500 selezionatissimi vip da tutto il mondo.Niente di sorprendente per il paese che ospitando da anni il Forum Ambrosetti si è già messo in modo per assicurare la massima privacy e la protezione di tutti gli invitati. Ad esempio per tutta la durata della manifestazione, dalle 11 alle 20 di martedì, è stata decisa l’interdizione alla navigazione nell’area lacuale antistante al Grand Hotel Villa d’Este. Ilgiorno.it - A Cernobbio la sfilata di Chanel con 1.500 vip (selezionatissimi) da tutto il mondo Leggi su Ilgiorno.it (Como) – Il lago di Como si conferma ancora una volta icona di stile e di glamour a livello mondiale, tanto da essere scelto per ospitare laCruise 2025/26 della maison, uno degli eventi più importanti deldell’alta moda. Lasi svolgerà martedì prossimo a Villa d’Este, ma i preparativi sono già iniziati e anche l’imponente protocollo di sicurezza visto che sono stati invitati 1.500vip dail.Niente di sorprendente per il paese che ospitando da anni il Forum Ambrosetti si è già messo in modo per assicurare la massima privacy e la protezione di tutti gli invitati. Ad esempio per tutta la durata della manifestazione, dalle 11 alle 20 di martedì, è stata decisa l’interdizione alla navigazione nell’area lacuale antistante al Grand Hotel Villa d’Este.

