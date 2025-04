A Cannes anche Jennifer Lawrence

Cannes 2025 si è arricchito con nuovi titoli: al concorso si aggiungono Die, My Love, diretto da Lynne Ramsay con star Jennifer Lawrence (34 anni) e Robert Pattinson (38) e Mother and Child di Saeed Roustaee (35), che tornerà a Cannes per raccontare una storia all'insegna della vendetta e del perdono. La pellicola con Lawrence è l'adattamento cinematografico del romanzo di Ariana Harwicz. Nuove pellicole anche nelle altre sezioni: a Un Certain Regard arriva tra gli altri il film di debutto alla regia di Kristen Stewart The Chronology of Water; per i Midnight Screenings, il nuovo film di Ethan Coen Honey Don't! con Margaret Qualley e Chris Evans.

L’attrice Jennifer Lawrence è diventata mamma per la seconda volta. Al momento non è noto il nome del bambino avuto con il marito Cooke Maroney. La notizia è stata diffusa dal sito americano People.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Durante il Festival di Cannes 2024, è stato osservato che Paolo Sorrentino, con il suo ultimo film "Parthenope", non ha introdotto elementi particolarmente innovativi. Il film, distribuito da A24, è finalmente in uscita questo mese, ma sembra non aver colpito la critica come le sue opere precedenti. Paolo Sorrentino e Jennifer Lawrence non collaboreranno per un film Sorrentino è noto per i suoi lavori acclamati dalla critica, tra cui "The Hand of God" del 2021, che ha vinto il Gran ... 🔗mistermovie.it

Dopo il successo globale di Hunger Games, Jennifer Lawrence e il regista Francis Lawrence si sono ritrovati a collaborare in un progetto molto diverso dal distopico mondo di Panem. Red Sparrow, uscito nel 2018, ha rappresentato un tentativo di lanciare l’attrice in un thriller spionistico cupo e sensuale, ma i risultati sono stati contrastanti. Red Sparrow: Una trama che si perde nelle sue stesse intenzioni Il film racconta la storia di Dominika Egorova, una ballerina professionista ... 🔗mistermovie.it

