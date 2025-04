A 9 anni salva la nonna grazie ai corsi fatti a scuola

anni ha salvato la nonna, intervenendo con prontezza dopo aver appreso le basi del pronto soccorso nell’ambito di un percorso scolastico. È successo nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile ad Arezzo. Emma, questo il nome della giovane protagonista, ha contattato il 112 e ha seguito le indicazioni fornite dagli operatori.L'articolo A 9 anni salva la nonna grazie ai corsi fatti a scuola . Leggi su Orizzontescuola.it Una bambina di novehato la, intervenendo con prontezza dopo aver appreso le basi del pronto soccorso nell’ambito di un percorso scolastico. È successo nel pomeriggio di mercoledì 23 aprile ad Arezzo. Emma, questo il nome della giovane protagonista, ha contattato il 112 e ha seguito le indicazioni fornite dagli operatori.L'articolo A 9laai

Cosa riportano altre fonti

Pescara, 27 anni di violenze domestiche: la moglie denuncia e si salva. “Ma mio figlio stava diventando come lui - Secondo quanto riportato nella denuncia, le violenze sono iniziate subito dopo il matrimonio e si sono protratte nel tempo con crescente intensità: pugni dietro la testa – scelti, secondo l’indagato, perché “non lasciano segni” –, schiaffi, insulti ripetuti e un clima costante di terrore domestico. Gli episodi si sarebbero verificati almeno cinque volte al mese, aumentando con il passare degli anni. 🔗citypescara.com

La nonna ha un malore in casa: nipote di 12 anni le salva la vita con un massaggio cardiaco - È accaduto nel parmense. La dodicenne ha messo in pratica le nozioni apprese durante un campo estivo di primo soccorso, riuscendo a rianimare l’anziana che non riusciva più a respirare.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Ha un malore sul volo per gli Usa: medico specializzando di 27 anni le salva la vita - La routine di viaggio di uno dei tanti voli che dall'Italia vanno negli Stati Uniti è stata interrotta da un annuncio. Mentre il Delta Air Lines partito da Roma Fiumicino il mattino del 5 marzo 2025 e diretto ad Atlanta, Georgia, sorvolava l'oceano a 10.000 metri di altezza dall'altoparlante... 🔗europa.today.it

Arezzo, bambina di 9 anni salva nonna grazie a corso fatto a scuola; Bimba di 9 anni salva la nonna colpita da un malore: aveva imparato il primo soccorso a scuola; Arezzo, bambina di 9 anni salva la nonna che si sente male in casa. E' il secondo caso; Arezzo, bambina di 9 anni salva nonna grazie a corso fatto a scuola. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Bimba di 9 anni salva la nonna colpita da un malore: aveva imparato il primo soccorso a scuola - Ad Arezzo una bambina di 9 anni ha salvato la nonna colpita da un malore in casa: ha chiamato il 112 e atteso l'arrivo dei soccorsi ... 🔗fanpage.it

Arezzo, bambina di 9 anni salva nonna grazie a corso fatto a scuola - (Adnkronos) - Una bambina di 9 anni ha salvato la nonna dopo aver imparato le prime nozioni di pronto soccorso alla scuola elementare. La piccola protagonista della storia è Emma, che nel pomeriggio d ... 🔗msn.com

Arezzo, bambina di 9 anni salva la nonna grazie al corso fatto a scuola: è il secondo caso in un mese - La piccola è riuscita a mettere in sicurezza la nonna dopo aver chiamato il 112. La madre: «Non so cosa sarebbe successo se lei non avesse avuto il sangue freddo di fare cosa le dicevano al telefono e ... 🔗corrierefiorentino.corriere.it