A 110 anni dal genocidio armeno Purtroppo è un termine che siamo costretti ancora ad usare

Tra il 1915 e il 1923 l'Impero Ottomano condusse una strage nei confronti dell'etnia armena, ridotta a circa due terzi della popolazione originaria Il 24 aprile 2025 ricorre il 110° anniversario del genocidio armeno, uno degli eventi più tragici e dolorosi del Novecento. A partire dal 24 apri 🔗ilgiornaleditalia.it

La data del 24 aprile 1915 è scolpita per sempre nella storia del popolo armeno. Quel giorno, infatti, è indicato convenzionalmente come la data di inizio del genocidio armeno, che in oltre due anni portò alla morte di almeno 1,5 milioni di persone appartenenti alle comunità stanziate tra il Lago Van e il confine siriano, nella parte orientale dell’Impero Ottomano. Per gli armeni è il “Grande Crimine”, per gli storici il primo importante genocidio del XX secolo. 🔗it.insideover.com

