80 anniversario della Liberazione Mattarella ricorda il Papa e omaggia i partigiani a Genova

Papa Francesco e al suo richiamo alla Resistenza che significa pace per tutti non solo per alcuni e lotta quotidiana per assicurare a tutti le stesse condizioni di benessere e giustizia. Sergio Mattarella celebra a Genova l'80esimo anniversario della Liberazione e alla vigilia dei funerali del Pontefice non manca di ricordarne la lezione "più grande", quella per la pace e per la solidarietà: "Non ci può essere pace soltanto per alcuni. Benessere per pochi, lasciando miseria, fama, sottosviluppo, guerre, agli altri. E' la grande lezione che ci ha consegnato Papa Francesco". E' nell'enciclica 'Fratelli tutti' che il Papa ha "esortato a superare 'conflitti anacronistici' ricordandoci che 'ogni generazione deve far proprie le lotte e le conquiste delle generazioni precedenti e condurle a mete ancora più alte.

