80 anniversario della Liberazione le celebrazioni sul territorio di Fiumicino

Fiumicino, 25 aprile 2025 – "Oggi celebriamo l'ottantesimo anniversario della Liberazione, un momento fondamentale della nostra storia che segna la rinascita della democrazia dopo gli anni bui dell'oppressione nazi-fascista. In questa giornata, l'Italia commemora la fine dell'oppressione e rinnova la fedeltà ai valori democratici e costituzionali, violati dal regime e scolpiti nella nostra Carta dal 1946.La democrazia si nutre di rispetto, confronto e libertà, mai di odio, delegittimazione o violenza e oggi confermiamo il nostro impegno nel nome della giustizia e dell'equità sociale". Lo ha dichiarato il sindaco Mario Baccini in occasione delle cerimonie celebrate sul territorio di Fiumicino, presso il monumento di Palidoro Piazza Ss. Filippo e Giacomo, il monumento di Maccarese Viale Castel San Giorgio, 302 e presso il monumento di Fiumicino Piazza Grassi.

