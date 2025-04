Oasport.it - 42ª edizione 50 KM di Romagna: Campionato Italiano FIDAL Assoluto/Master e 15° Trittico di Romagna

Leggi su Oasport.it

Torna il grande spettacolo della ultramaratona a Castel Bolognese: il 25 aprile 2025 si assegneranno i Tricolori Assoluti edi 50 km, in un evento che per la sesta volta dal 2006 porterà l’élite del running su strada nel cuore della. Partenza e arrivo in Piazza Bernardi alle 8:30, con 1.500 iscritti (numero massimo fissato dagli organizzatori della Podistica Avis Castel Bolognese) e un percorso da cartolina tra Senio, Casola Valsenio e Monte Albano, con traguardo tra applausi, colori e musica dal vivo In gara atleti da tutta Europa: attesa per il keniano Murithi (campione uscente), i naturalizzati Oukhrid e Jbari, e per la sfida femminile tra Federica Moroni, Fujisawa, Pastorova e Hoonkala. In contemporanea la Festa di Primavera, la “Corsa dei bambini” e la presenza della Nazionale Italiana di 100 km In palio: medaglia con il Cardello Oriani e giacca tecnica Joma per tutti i finisher! Scopri tutti i dettagli nel video e iscriviti al canale per non perdere contenuti esclusivi su running, ultramaratone e sport in! Attiva la campanella, lascia un like e raccontaci nei commenti: chi vincerà il titolo2025? Un grazie infinito ai quasi 200 volontari, ed ai numerosi sponsor, cominciando dalla BCCOccidentale, che fu promotrice già della prima(quando venne chiamata “Ultramaratona del Senio”), lo sponsor tecnico Joma, CFF, Domus Castello Immobiliare, Martini e Duranti, Conad Castel Bolognese; Alberto Scala, Groupamà, Dole, Orva, Caviro, Natura Nuova, Frullà, Deco Industrie, Ghedauto, Kiron, Lucci Trasporti, Caffè Poli, GM Sport, Cooperativa Trasporti Riolo Terme.