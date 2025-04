30 anni senza Andrea Fortunato Ravanelli Era fortissimo l’erede di Cabrini ma come amico era anche migliore

Andrea Fortunato, talento promettente e giovane speranza della Juve, aveva solo 23 anni quando il destino gli ha strappato la vita. Arrivato da Salerno alla Vecchia Signora, il suo futuro sembrava radioso, destinato a raccogliere l'eredità.

