250 mila nella Basilica di San Pietro per l’ultimo omaggio a Papa Francesco

nella Basilica di San Pietro per rendere un saluto a Papa Francesco circa 250.000 persone. Lo rende noto la sala stampa vaticana.Il 25 aprile, già prima dell'apertura della Basilica migliaia di persone si erano messe in coda. L'afflusso è durato tutta la notte, oltre la mezzanotte che era stata programmata, con una breve chiusura (alle 2.30) per dare la possibilità agli addetti di sistemare la Basilica, con l'apertura anticipata alle 5.40.Con un alert inviato ai telefonini di tutta la città di Roma, all'interno del Gra, la Protezione Civile nazionale ha fatto sapere che per l'ultimo saluto a Papa Francesco, piazza San Pietro avrebbe chiuso alle 17.In serata il rito della chiusura della bara di Papa Francesco.

