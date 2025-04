25 aprile Vittoria Nallo Italia Viva Io mamma e donna incinta non ho potuto partecipare al corteo di Torino

mamma e una donna incinta, e ieri non ho potuto partecipare al corteo del 25 aprile di Torino, come avrei voluto, per colpa di un gruppo di violenti. Ho dovuto allontanarmi per proteggere me stessa e il mio bambino". Torinotoday.it - 25 aprile, Vittoria Nallo (Italia Viva): "Io, mamma e donna incinta, non ho potuto partecipare al corteo di Torino" Leggi su Torinotoday.it "Sono una cittadina antifascista e una consigliera regionale, ma sono anche unae una, e ieri non hoaldel 25di, come avrei voluto, per colpa di un gruppo di violenti. Ho dovuto allontanarmi per proteggere me stessa e il mio bambino".

Approfondimenti da altre fonti

Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] - Il Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR) ha pubblicato due decreti che consentono alle Università di elaborare e pubblicare i bandi di iscrizione per i percorsi abilitanti dell’anno accademico 2024/25. Tuttavia, non tutte le istituzioni hanno ancora ricevuto l’accreditamento per le nuove classi di concorso, ritardando così l’avvio delle iscrizioni. Riapertura della banca dati per […] The post Percorsi abilitanti 2024/25: gli avvisi dei Bandi dalle Università [Aggiornato al 2 Aprile] first appeared on Scuolalink. 🔗scuolalink.it

Racconti e violini per celebrare il 25 Aprile - Musiche, racconti e immagini per rievocare le canzoni antifasciste e le vicende drammatiche di alcuni violinisti partigiani. E poi canti e letture per una storia passionale della Resistenza, le voci alpine per dare vita a una storia comune alle generazioni nate tra le due guerre mondiali e un film che tiene viva la memoria di due brianzoli che salvarono dalla deportazione una famiglia ebrea, venendo per questo dichiarati Giusti tra le Nazioni. 🔗ilgiorno.it

Pasquetta, 25 aprile e 1° maggio a Piana delle Orme - Per gli amanti della scampagnata di Pasquetta, con barbecue e picnic annessi, c’è la bella iniziativa organizzata a Piana delle Orme che proseguirà anche nelle giornate festive del 25 aprile e 1° maggio. Nella splendida area attrezzata che circonda i padiglioni del Museo è possibile prenotare... 🔗latinatoday.it

25 aprile, Vittoria Nallo (Italia Viva): Io, mamma e donna incinta, non ho potuto partecipare al corteo di Torino; Violenza intollerabile contro di noi. I Radicali accusano l'Anpi: è scontro sul 25 aprile; Il radicale Moccia: “La resistenza ucraina come quella partigiana”; Nallo (Iv): “Novi Ligure senza pediatri di libera scelta, la Regione è ferma”. 🔗Ne parlano su altre fonti

Cisco Bellotti: "Il 25 aprile è la vittoria della parte giusta. Bella Ciao dovrebbe essere l'inno nazionale" - Se la festa della Liberazione ha una colonna sonora, Cisco Bellotti - che da tempo è molto più che l’ex leader dei Modena City Ramblers - ... 🔗huffingtonpost.it

25 aprile, partigiani e non solo: l’Italia di oggi è nata anche dalla resistenza civile - Sono trascorsi ottanta anni dalla “Liberazione dell’Italia dal nazifascismo”, com’è definita ufficialmente la festività legata al 25 aprile. E sono ormai pochi i protagonisti che ci possono raccontare ... 🔗ilfattoquotidiano.it

25 aprile, Mattarella a Genova dopo corona all’Altare della patria. Cortei in corso. LIVE - Leggi su Sky TG24 l'articolo 25 aprile, Mattarella a Genova dopo corona all’Altare della patria. Cortei in corso. LIVE ... 🔗tg24.sky.it