25 aprile tra le polemiche Landini Sobri Non abbiamo bevuto L’Anpi Non siamo al Papeete

aprile all'insegna delle polemiche per la richiesta di "Sobrietà" da parte del governo, associata ai cinque giorni di lutto nazionale per la morte di Papa Francesco.Sobri? "Nessuno di chi è qui ha bevuto". Lo ha detto Maurizio Landini, leader della Cgil, al corteo del 25 aprile per la Festa della Liberazione, a Milano. "siamo tutti qui per manifestare, per rafforzare la democrazia e la libertà – ha affermato – In democrazia il bello delle cose è dire quello che si pensa. Il fatto che esista un confronto e una discussione mi pare sia un fatto normale, sarei preoccupato del contrario". "Sarà un 25 aprile Sobrio, noi non siamo mica quelli del Papeete". Lo ha detto Gianfranco Pagliarulo, presidente nazionale delL'Anpi, al corteo a Milano per la festa della Liberazione. "Sara un grande ottantesimo 25 aprile, Sobrio come lo è sempre stato", ha affermato.

